Zwei Unfälle in Nordhorn – Kradfahrer verletzt

Zwei Mal hat es am Freitagmittag in Nordhorn gekracht. Zum einen kam es zu einem Unfall im Kreisverkehr am Amtsgericht, zum anderen am Wehrweg. Bei dem Unfall im Kreisel verletze sich ein Mann.

Nordhorn. Die Polizei Nordhorn rückte am Freitagmittag zu zwei Unfällen aus. Im Kreisverkehr am Amtsgericht an der Bentheimer Straße hatte ein 18-Jähriger aus Wietmarschen offenbar einem 23-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer wollte laut einem Polizeisprecher gegen 14 Uhr von der Bernhard-Niehues-Straße kommend in den Kreisverkehr fahren und stieß dort mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen. Dieser kam aus Richtung Innenstadt. „Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht“, sagte der Sprecher den GN. Die Bentheimer Straße war für die Bergungsarbeiten für rund 45 Minuten gesperrt.

Blechschaden am Wehrweg

Gegen 13 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße zu einem Auffahrunfall, Höhe Wehrweg. Aufgrund des Unfalls konnte ein Lastwagen zunächst nicht weiterfahren. Die Osttangente war daher in Richtung Seeuferstraße für rund eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt, teilte die Polizei mit.