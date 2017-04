Zwei Verletzte bei Unfall auf der Vechtetalstraße

In Neuenhaus sind am Montagmorgen drei Autos zusammengestoßen. Dabei gab es zwei Verletzte.

Neuenhaus. Bei einem Unfall zwischen Neuenhaus und Emlichheim sind am Montagmorgen ein Mann und eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt einer Mercedes B-Klasse, in der ein Ehepaar auf der Vechtetalstraße unterwegs war. Der 47-jährige Transporter-Fahrer wollte die Vechtetalstraße in Richtung Gölenkamp verlassen. Als er in die Hauptstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Der Mercedes wurde nach dem Aufprall gegen einen Fiat geschleudert, der im Kreuzungsbereich wartete. Eine 44-Jährige, die am Steuer des Kleinwagens saß, blieb laut Polizei unverletzt. Der 85 Jahre alte Mercedes-Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin sind leicht verletzt, und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Mercedes und dem Fiat entstand Totalschaden.

Erst am vergangenen Dienstag ereignete sich an der selben Stelle ein Unfall mit ähnlichem Hergang, eine Frau kam dabei ums Leben. Die Hauptstraße in Richtung Gölenkamp wird von vielen Autofahrern als Ausweichstrecke für die gesperrte Bundesstraße zwischen Neuenhaus und Uelsen genutzt, hier wird die Fahrbahn erneuert.