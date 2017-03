Zwischenlösung für die Eissporthalle gefunden

Mehr aus diesem Ressort

Bei der Kreistagssitzung am Donnerstag wurde unter anderem über den Haushaltsplan 2017 gestritten. Eine Diskussion, welche die Nordhorner wohl brennend interessieren dürfte, wurde allerdings vertagt. mehr...

Immer wieder werden Frauen Opfer von Gewalt durch ihre Partner. In der Grafschaft gibt es mehr Fälle von häuslicher Gewalt, zeigen neueste Zahlen. Ein Projekt nimmt nun die Täter ins Visier. mehr...

In der Grenzregion hat man den Wahlausgang in den Niederlanden mit Spannung verfolgt. Dass Geert Wilders und seine islamfeindliche Partei nicht stärkste Kraft sind, wurde mehrheitlich mit Erleichterung wahrgenommen. mehr...

Auch an diesem Wochenende warten zahlreiche Konzerte und weitere Veranstaltungen auf unternehmungslustige Grafschafter. Also, ab in die (Regen-)Jacke und nix wie hin. mehr...